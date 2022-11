Berisping huisarts voor uitspraken over corona

Het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een huisarts een berisping opgelegd, onder meer vanwege “ongefundeerde en ongenuanceerde mededelingen” op (sociale) media over het coronabeleid van de overheid.

In onder meer Youtube-filmpjes en op Twitter was hij kritisch op de aanpak van de crisis door de overheid. Zo twitterde hij volgens de inspectie in december 2020: “Vaccin? Geneesmiddelen en vitamines zijn genoeg!!”

“Door de wijze waarop de huisarts zijn uitlatingen in de media heeft gedaan, heeft hij bijgedragen aan gevoelens van onzekerheid en onrust”, aldus het Tuchtcollege. Hij heeft zich “buiten de beroepsgroep geplaatst en als eenling gehandeld”, terwijl hij had moeten inzien dat hij onderdeel is van een zorgsysteem dat ook het vertrouwen in dat systeem hoog te houden heeft, zeker omdat in die tijd al veel publieke onrust bestond. “Het college rekent dit de huisarts zwaar aan”.

Niet geregistreerd

De inspectie is ook op andere punten kritisch op het handelen van de arts. Zo schreef hij coronapatiënten hydroxychloroquine en ivermectine voor, terwijl die medicijnen niet stonden geregistreerd als coronamediatie. Deze klachten zijn volgens het Tuchtcollege deels gegrond. Het voorschrijven van de genoemde medicijnen was niet in strijd met de Geneesmiddelenwet. Wel had de huisarts zorgvuldiger te werk moeten gaan.

Andere klachten die over de huisarts werden gemeld, zijn volgens het Tuchtcollege ongegrond. De huisarts zelf vindt dat hij geen onjuiste uitspraken in de media heeft gedaan. “De vrijheid van meningsuiting mag niet worden beperkt tot algemeen aanvaarde ideeën”, zo luidt de verklaring van de arts die door het Tuchtcollege wordt gedeeld.