Bernhoven breidt bestuur uit

Simone Gielen-Wijffels vormt dan samen met voorzitter Freek Korver het bestuur van Bernhoven. De raad van commissarissen van Bernhoven vindt dat een tweehoofdige bestuursstructuur “beter past bij de gekozen strategie en de organisatieaandacht die dit met zich meebrengt”.

Vaandeldrager strategie Bernhoven

Gielen begon haar loopbaan bij Bernhoven in 2005 als intensivist-anesthesioloog. Ze was vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van passende zorg, vormgegeven in de Droomstrategie, zo laat de ziekenhuisorganisatie weten. In 2015 startte zij als kwartiermaker en van 2016 tot en met 2021 was Gielen medisch leider acute zorg. Sinds oktober 2021 is zij medisch directeur in Bernhoven. Gielen is een van de vaandeldragers van de strategie van Bernhoven ‘Samen werken aan Gezondheid’.