Bernhoven ontzorgt chronische patiënt en naasten

Het spreekuur is vooralsnog een proef van een half jaar. In dat halve jaar wordt bekeken of het spreekuur werkt. Het zou moeten gaan leiden tot minder vaak ziekenhuisbezoek en rust en overzicht voor de patiënt. Door betere afstemming van de vaak complexe zorgvragen zouden de zorgkosten moeten gaan afnemen.

Chronisch ziek

Het spreekuur is bedoeld voor een relatief kleine groep patiënten die veel zorg nodig hebben, vanwege vier of meer verschillende aandoeningen. Deze volwassen patiënten hebben twaalf of meer consulten per jaar of meer dan twee ziekenhuisopnames per jaar. Deze opnames in het ziekenhuis duren vaak langer dan gemiddeld, tien of meer dagen per opname. Uit gesprekken met patiënten kwam naar voren dat overzicht houden op complexe zorg hen veel inspanning kost. Ze hebben dan ook behoefte aan coördinatie van zorg en goede communicatie.

Ontzorgen

Het nieuwe spreekuur intensieve chronische zorg moet hen gaan helpen ontzorgen. Een generalist, de klinisch geriater of de internist, gaat in samenwerking met een verpleegkundig specialist de zorg voor de patiënt in kaart brengen. Samen creëren ze overzicht en ondersteunen patiënt en naasten. Daarnaast wordt ook het medicijngebruik kritisch bekeken.