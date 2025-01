Beroepsverbod verpleegkundige die te ver ging in abortuskliniek

Een verpleegkundige mag zijn werk nooit meer uitvoeren, omdat hij twee vrouwen heeft betast in de abortuskliniek in Heemstede waar hij werkte.

Nadat hij was ontslagen, ging hij aan de slag bij een ambulancedienst, maar daar ging hij op andere manieren in de fout, waardoor hij patiënten in gevaar bracht. Ook de politie heeft over hem geklaagd.

Algeheel beroepsverbod

Het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Amsterdam ziet een patroon waarbij de man “herhaaldelijk de grenzen van het toelaatbare opzoekt en daar overheen gaat”. Daarom krijgt hij een algeheel beroepsverbod. Bovendien mag hij zich ook nooit meer inschrijven in het register voor zorgmedewerkers.

Herhaaldelijk in de fout

In april 2020 moest de verpleegkundige twee vrouwen controleren die eerder een abortus hadden laten uitvoeren. Bij zo’n nabehandeling hoort een verpleegkundige de buik te voelen om te kijken of de baarmoeder is hersteld van de zwangerschap. Ook moet het maandverband van de vrouw worden gecontroleerd op bloedverlies. De man deed dat, maar bracht vervolgens zijn vingers in bij de vrouwen.

Bij zijn volgende werkgever, een ambulancedienst, reed hij in ambulances terwijl hij daar geen rijbewijs voor had. Hij liet een patiënt achter en week af van een rit die hij moest uitvoeren. De man bracht een maagsonde bij een patiënt in terwijl hij dat helemaal niet mocht doen. Ook beging hij allerlei verkeersovertredingen met een ambulance. Hij nam het voertuig stiekem mee naar huis en liet het geopend achter in een wasstraat.

Als burgerhulpverlener ging hij in de fout bij reanimaties, bijvoorbeeld door een tweedehands hartmonitor mee te nemen, waarvan niet duidelijk was of die nog wel goed werkte. Ook bracht hij patiënten in gevaar door riskante behandelingen die onder die omstandigheden niet toegestaan waren. De politie deed daar een melding over.

Gevangenisstraf

De rechtbank in Noord-Holland veroordeelde de man in 2021 tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor het seksuele wangedrag tegen de vrouwen bij de abortuskliniek. Ook kreeg hij een beroepsverbod voor drie jaar. De man ging in beroep, maar het gerechtshof kwam tot dezelfde straf. De zaak loopt nu bij de Hoge Raad. (ANP)