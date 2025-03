Beroepsverbod voor verpleegkundige om seksueel wangedrag

De man stond weliswaar al bijna anderhalf jaar niet meer in het zogeheten BIG-register voor zorgverleners, maar dat biedt volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam “geen bescherming voor het geval de verpleegkundige toch weer in de zorg zou gaan werken”. Het tuchtcollege bepaalde daarom dinsdag dat de man nooit meer in het register mag worden opgenomen.

Ontslagen

De verpleegkundige in kwestie werkte sinds 2017 bij een zorgaanbieder waar hij nachtdiensten draaide. Hij was dan als enige op de afdeling aanwezig. Over de man kwamen meerdere klachten van seksueel wangedrag binnen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In augustus 2023 werd hij om die reden ontslagen. Ook startte het Openbaar Ministerie rond die tijd volgens het tuchtcollege een strafrechtelijk onderzoek naar hem.

Volgens het college staat onder meer vast dat de verpleger een cliënt een “lekker wijf” heeft genoemd, soms op haar bed lag en foto’s van lingerie liet zien. Ook heeft hij in haar bijzijn een broekje aangetrokken dat volgens het tuchtcollege “enkel om de penis zit en op zijn plek wordt gehouden door een koord om de middel”. Hij dacht dat dat de cliënt, die de verpleegkundige eerder had verteld over haar seksuele trauma’s, “wel aan het lachen zou maken”.

Vertrouwen geschaad

Zelf erkende de man dat hij wellicht anders had moeten handelen, maar dat hij de cliënt alleen maar wilde helpen. “Hij bedoelt dit allemaal als grapjes, maar ziet later wel in dat dit niet echt hele leuke grapjes zijn.”

Volgens het tuchtcollege heeft de man door zijn handelen het vertrouwen van kwetsbare cliënten “ernstig geschaad”. Dat hij dat, gelet op zijn decennialange ervaring in de zorg, niet tijdig heeft ingezien, vindt het college “ernstig tuchtrechtelijk verwijtbaar”. (ANP)