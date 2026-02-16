Beroepsverenigingen luiden noodklok: ‘Doktersassistenten op de OK’

Zorgvisie mocht de mails van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) inzien nadat de beroepsvereniging ze anoniem had gemaakt. Uit de mails ontstaat een beeld van operatieassistenten die zich niet goed voelen bij het werken naast en met onder-gekwalificeerde mensen. Ze moeten deze mensen ondersteunen, terwijl ze ook hun eigen werk moeten doen.

Iets anders

De LVO zegt dat doktersassistenten worden ingezet als operatieassistenten. Dat kwam eerst alleen voor in zbc’s, waar alleen laagcomplexe ingrepen worden gedaan bij patiënten met een stabiele gezondheidssituatie, maar in toenemende mate ook bij ziekenhuizen, en ook bij grote, complexe operaties. “Doktersassistenten assisteren normaal gesproken bij kleine verrichtingen op een poli”, zegt voorzitter Nicole Dreessen van de LVO. “Het mag duidelijk zijn dat een wratje weghalen iets heel anders is dan een grote buikoperatie in de operatiekamer.”

Risico voor patiëntveiligheid

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM), Remko ter Riet, zetten ziekenhuizen en zbc’s daarbij medewerkers in bij de laagcomplexe zorg die maar een handjevol ‘Entrustable Professional Activities’ (EPA’s) hebben. De opleiding tot anesthesiemedewerkers en operatieassistent wordt sinds 2023 vormgegeven met EPA’s. Voor het landelijk erkende CZO-diploma anesthesiemedewerker zijn 31 EPA’s nodig. Niet alle EPA’s bezitten, is een risico voor de patiëntveiligheid, zegt Ter Riet. “Juist de EPA’s die ze nog niet hebben, gaan over het adequaat signaleren en handelen in levensbedreigende situaties, zoals groot bloedverlies, een anafylaxie (red: een ernstige allergische reacties op medicatie), reanimatie, onverwacht moeilijk behandelbare luchtwegproblemen, intubatieproblemen en onverwachte en moeilijk behandelbare ventilatie en circulatie.”

Niet te vergelijken

De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten zegt deze geluiden niet te herkennen en ook dat het vreemd zou zijn, want de opleiding van doktersassistenten is niet te vergelijken met die van operatieassistenten. De opleiding van doktersassistenten gaat voor een groot deel over triage en medisch technische handelingen in de huisartspraktijk en poliklinieken en maar voor een heel klein deel over steriel werken.

Verantwoordelijkheid bij zorgaanbieder

Het opleiden met EPA’s wordt door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en UMCNL ‘CZO Flex Level’ genoemd. De NVZ en UMCNL zijn de initiatiefnemers van dit programma. Volgens de NVZ en UMCNL is het niet aan hen om te beoordelen welke EPA’s medewerkers moeten beschikken om te kunnen werken in een zbc of focuskliniek van een ziekenhuis. “Die verantwoordelijkheid ligt bij de individuele instellingen en de beroepsgroepen zelf”, aldus de persvoorlichter van de NVZ.

