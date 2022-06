Bertine Lahuis nieuwe voorzitter NFU

Lahuis volgt Margriet Schneider op wiens termijn eindigt per 1 juni. Schneider gaat verder als vicevoorzitter.

Duurzaamheid

Lahuis wil zich de komende jaren vooral inzetten voor de bijdrage van de umc’s aan de oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. “De umc’s willen als kennisinstituten het verschil maken voor de samenleving. Werken aan duurzaamheid en een gezondere samenleving is onze grootste prioriteit. We zien de gevolgen van klimaatverandering voor onze gezondheid en we hebben geleerd van de covidpandemie. Daarom roepen de umc’s iedereen op om samen met ons te verduurzamen en te werken aan preventie.”

Lahuis studeerde geneeskunde in Utrecht en specialiseerde zich tot kinderpsychiater. Ze promoveerde binnen dit vakgebied op autisme. Van 2001 tot 2009 werkte ze in het UMC Utrecht en daarna was ze acht jaar bestuurder in kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis Karakter. Lahuis is vanaf december 2017 lid en sinds 2020 voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc