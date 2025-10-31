Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bestuurder Poolen maakt overstap van ZorgAccent naar Amstelring

,

Na bijna negen jaar voorzitterschap van de raad van bestuur bij vvt-organisatie ZorgAccent, vertrekt zorgbestuurder Aline Poolen naar branchegenoot Amstelring in Amsterdam.

Per 1 februari 2026 start ze daar, om samen met collega-bestuurder Jeroen Lambriks de dagelijkse leiding te vormen. Aline Poolen kijkt uit naar haar nieuwe rol:

“De ouderenzorg blijft mijn drijfveer. Samen met professionals én de samenleving blijven vernieuwen en werken aan toekomstbestendige zorg, dat is waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Ik kijk met trots terug op wat we bij ZorgAccent hebben bereikt.”

Zelfsturende teams

Onder leiding van Poolen zijn bij ZorgAccent vernieuwende projecten gerealiseerd, is nieuwbouw in gang gezet en is gewerkt aan de een blijvende focus op mensgerichte zorg door zelfsturende teams. De organisatie is financieel gezond, kent een hoge cliënttevredenheid én hoge medewerkerstevredenheid.

Leiderschap

De raad van toezicht van ZorgAccent laat weten Aline dankbaar te zijn voor haar leiderschap in de afgelopen jaren: Aline heeft met haar visie en verbindende leiderschap geholpen om de kracht van zelfsturing verder te borgen en uit te bouwen.”

Wie haar gaat opvolgen bij ZorgAccent is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

11:47 Bestuurder Poolen maakt overstap van ZorgAccent naar Amstelring
15 okt 2025 Oostinga nieuwe bestuurder van Zorggroep Groningen
17 sep 2025 Stichting REIN benoemt nieuwe bestuurder
9 sep 2025 Ageeth Ouwehand wordt commissaris bij Woonzorg Nederland
3 sep 2025 Surplus benoemt nieuwe bestuurder

Interessant voor u

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

139 Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie ontwikkelt zich tot grass-root beweging’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties