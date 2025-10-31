Bestuurder Poolen maakt overstap van ZorgAccent naar Amstelring

Na bijna negen jaar voorzitterschap van de raad van bestuur bij vvt-organisatie ZorgAccent, vertrekt zorgbestuurder Aline Poolen naar branchegenoot Amstelring in Amsterdam.

Per 1 februari 2026 start ze daar, om samen met collega-bestuurder Jeroen Lambriks de dagelijkse leiding te vormen. Aline Poolen kijkt uit naar haar nieuwe rol:

“De ouderenzorg blijft mijn drijfveer. Samen met professionals én de samenleving blijven vernieuwen en werken aan toekomstbestendige zorg, dat is waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Ik kijk met trots terug op wat we bij ZorgAccent hebben bereikt.”

Zelfsturende teams

Onder leiding van Poolen zijn bij ZorgAccent vernieuwende projecten gerealiseerd, is nieuwbouw in gang gezet en is gewerkt aan de een blijvende focus op mensgerichte zorg door zelfsturende teams. De organisatie is financieel gezond, kent een hoge cliënttevredenheid én hoge medewerkerstevredenheid.

Leiderschap

De raad van toezicht van ZorgAccent laat weten Aline dankbaar te zijn voor haar leiderschap in de afgelopen jaren: “Aline heeft met haar visie en verbindende leiderschap geholpen om de kracht van zelfsturing verder te borgen en uit te bouwen.”

Wie haar gaat opvolgen bij ZorgAccent is nog niet bekend.