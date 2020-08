Bestuurder Bijar Altalabani vertrekt bij Santiz Ziekenhuizen

Opnieuw leidt de onrust rond de Santiz Ziekenhuizen in de Achterhoek tot vertrek van een bestuurder. Ziekenhuisbestuurder Bijar Altalabani vertrekt per 1 september.

Bijar Altalabani richtte zich binnen Santiz op het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk (SKB). Hij heeft besloten zijn loopbaan elders voort te zetten, staat in een persbericht op website van Santiz.

Onrust bij Santiz

De fusieorganisatie Santiz heeft een onrustige periode achter de rug. Diverse bestuurders moesten het veld ruimen. Jeltje Schraverus is in juni aangesteld om de ziekenhuizen te ontvlechten.



“Nadat hij in een bewogen periode onderdeel is geweest van de fusieorganisatie Santiz, acht Altalabani de tijd rijp om ruimte te maken voor een nieuwe bestuurder”, meldt het persbericht. “Het SKB gaat een nieuwe fase in. Daarbij past dat er ook een nieuwe bestuurder komt, die zich gaat toeleggen op het plan voor de verdere toekomst van SKB. Per 1 september aanstaande legt Altalabani zijn functie neer en gaat hij zich oriënteren op een andere functie.”

Volgens het persbericht waardeert en respecteert raad van toezicht van Santiz de keuze van Altalabani, dankt hem voor zijn inzet voor Santiz en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. “Er zal met voorrang worden uitgekeken naar een tijdelijke opvolger voor de heer Altalabani.”