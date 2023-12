Bestuurder Curamare vertrekt naar Zaans Medisch Centrum

Mariska Shekary-Moonen wordt per 1 februari 2024 bestuurder van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Zij komt over van CuraMare: een ketenorganisatie in Zuid-Holland waarvan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis deel uitmaakt. Daarnaast is zij bestuurslid van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

Eerder was Shekary-Moonen bijna twintig jaar werkzaam als gynaecoloog in het Amphia Ziekenhuis, waar zij patiëntenzorg combineerde met management- en bestuurlijke taken. Zij is verder lid van de raad van commissarissen van Huisartsencoöperatie West-Brabant en lid van het bestuur van oncologienetwerk Concord.

“We zijn blij dat we met Mariska een ervaren inhoudelijk bestuurder hebben gevonden die de raad van bestuur van het ZMC komt versterken”, zegt Jacqueline van Wijngaarden, voorzitter van de remuneratiecommissie van de raad van toezicht. “Haar verbindende kwaliteiten en visie op samenwerking in de keten zullen zeker bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het ziekenhuis en het leveren van goede en passende zorg in regio Zaanstreek-Waterland.”

Tijdelijk bestuurder

Angelo Hooker legt met de komst van Shekary-Moonen zijn taken als tijdelijk bestuurslid neer. Sinds 1 juli nam hij waar als medisch lid van de raad van bestuur. Hooker zal zich weer volledig richten op zijn werkzaamheden als gynaecoloog.