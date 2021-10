Bestuurder Jeroen van de Pas neemt afscheid van Philadelphia Zorg

De nieuwe functie van Van de Pas is nog niet bekend. “Het is het voor mij tijd voor een pas op de plaats”, zegt hij in een persbericht. Ik wil mijzelf de ruimte geven, voor mijn gezin en de dingen waar ik de afgelopen jaren minder tijd voor heb gehad, en mij vervolgens oriënteren op een nieuwe stap in mijn loopbaan.”

Opvolger

Wie zijn opvolger wordt is ook nog niet bekend. “De raad van toezicht heeft de ambitie om zo spoedig mogelijk een goede opvolger te benoemen om zo een soepele overgang te waarborgen”, aldus rvt-voorzitter Ernst Kuipers.