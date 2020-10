Bestuurder Kieboom zegt De Wever gedag

Bestuurder Willem Kieboom zegt ouderenzorgorganisatie De Wever in Tilburg met ingang van 1 januari gedag na ruim vijftien jaar werkzaam te zijn. Na vijfenveertig dienstjaren in de zorg kiest Kieboom voor “een nieuwe structuur en invulling van zijn tijd”.

Kieboom werd in 2005 bij De Wever aangesteld als Directeur Behandelcentra. In april 2012 werd hij benoemd tot lid van de tweehoofdige Raad van Bestuur. In de eerste jaren was Julius Roorda zijn collega, vanaf februari 2018 is dat Chantal Beks.

Onder Kiebooms leiding is De Wever uitgegroeid tot “een stabiele en belangrijke aanbieder van welzijn, professionele zorg, behandeling en wonen, waarin medewerkers en vrijwilligers met passie werken voor de uitstekende zorg en het welbevinden van onze cliënten”.

De raad van toezicht is doende met het proces rond Kiebooms opvolging. In afwachting van een nieuwe collega, zal Beks tijdelijk alle bestuurlijke werkzaamheden op zich nemen.