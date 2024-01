Bestuurder Marco Mieras neemt afscheid

Bert Brouwer, die al bijna een jaar als interim-directeur bij DeSeizoenen werkzaam is, neemt per 1 maart tijdelijk de rol van bestuurder over. De RvC zal zich op korte termijn beraden hoe de wenselijke besturing van de organisatie wordt vorm gegeven.

Bestuursstructuur

In 2019 lag de bestuursstructuur van DeSeizoenen onder vuur vanwege de dubbele rollen van toenmalige bestuurders Loek Winter en Willem de Boer en van enkele toezichthouders. Er waren verdenkingen van belangenverstrengeling. De Ondernemingskamer in Amsterdam, onderdeel van het Gerechtshof, stelde in 2020 wanbeleid vast bij DeSeizoenen in de periode van januari 2012 tot 25 februari 2014. In het vonnis oordeelde de rechtbank geen maatregelen te treffen, mede omdat deze tot onrust binnen de zorginstelling konden leiden. op 1 oktober 2021 trad Mieras aan.

Antroposofische identiteit

De Raad van Commissarissen over Mieras: “DeSeizoenen is een mooie organisatie met een antroposofische identiteit. Marco Mieras heeft de afgelopen vier jaar, samen met medewerkers van de organisatie, veel bereikt. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Er liggen nog mooie uitdagingen voor DeSeizoenen. Marco draagt zijn werkzaamheden over aan iemand die vanuit een mooi vertrekpunt de organisatie succesvol verder brengt.”

DeSeizoenen

DeSeizoenen is een organisatie van woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking met locaties in Heerlen, Roggel, Eindhoven, Oploo, Loenen/Zutphen en Olst.