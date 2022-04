Bestuurder vertrekt bij Oogziekenhuis Rotterdam

Igor Schillevoort zal de raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam per 1 augustus na 2,5 jaar verlaten. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuille Zorg en Onderzoek.

Schillevoort: “Het Oogziekenhuis heeft een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Hierin is de samenwerking met CMOR, de coöperatie van onze oogheelkundige medici, vernieuwd op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. Ook heeft ter bevordering van onze kerntaken een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden op alle lagen. Recent hebben we vastgesteld dat de nieuwe structuur op hoofdlijnen staat en in de praktijk functioneert zoals bedacht. Nu komen we in de fase van doorontwikkeling en dat zie ik als een natuurlijk moment om me te oriënteren op een andere toekomst.”