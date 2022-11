Bestuurder Vivian Broex van ZorgSpectrum naar Diakonessenhuis

Vivian Broex stapt per 15 februari 2023 over van ouderenorganisatie ZorgSpectrum naar ziekenhuis het Diakonessenhuis.

Broex was bijna zes jaar voorzitter raad van bestuur van ZorgSpectrum. Bij het Diakonessenhuis wordt zij lid raad van bestuur met onder andere ict en Financiën in haar portefeuille. Hiermee volgt ze Martijn Wiesenekker op, die per 1 oktober jl. lid raad van bestuur werd van het Haaglanden Medisch Centrum. Broex kent zowel de gezondheidszorg als de zorgregio Utrecht goed. Ze studeerde Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer in Maastricht. Daarna werkte ze bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, bij een zorgverzekeraar en vanaf 2002 was ze directeur/bestuurder van verschillende zorgorganisaties.