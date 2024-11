Bestuurders ROAZ West ondertekenen nieuw convenant

Op maandag 11 november 2024 ondertekenden de bestuurders van ROAZ West het vernieuwde convenant. “Hiermee bekrachtigen zij hun gezamenlijke inzet voor de borging van betrouwbare, goed bereikbare en kwalitatief hoogstaande acute zorg in regio West”, aldus ROAZ-deelnemer Pieter van Foreest. “Dit convenant benadrukt de noodzaak van intensieve samenwerking om de zorgcontinuïteit te garanderen, ook tijdens piekperiodes en crises.”

Regionale capaciteit

Het convenant wordt elke drie jaar geactualiseerd. De ketenpartners hebben hierin afspraken gemaakt over verbeterde bereikbaarheid en kwaliteit van acute zorg, inzicht in de regiocapaciteit en het beperken van druk op de keten. “Met de ondertekening van dit convenant geven de ketenpartners hun langdurige samenwerking verder vorm en leggen zij de basis voor de toekomst van acute zorg in regio West”, reageert Pieter van Foreest.