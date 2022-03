Bestuursvoorzitter Gelderse ggz-organisatie zwaait af

Rob Jaspers, voorzitter raad van bestuur van GGNet, heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij blijft aan bij de ggz-organisatie tot zijn opvolger aantreedt, naar verwachting ergens in de loop van dit jaar.

GGNet is een geïntegreerde ggz-organisatie in de regio Noord- en Oost-Gelderland met ruim tweeduizend medewerkers en achttienduizend cliënten. Sinds november 2014 heeft Rob Jaspers de leiding over organisatie. Als reden voor zijn vertrek zegt Jaspers toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Koers en ontwikkeling

“Samen met zorginhoudelijk bestuurder Jochanan Huijser en de directie stond hij aan het roer van de ontwikkeling van GGNet tot een financieel gezonde organisatie, die sterk verbonden is met de regio en een duidelijke koers voor ogen heeft”, prijst Leo Schoots, voorzitter raad van toezicht. “Wij zijn verheugd dat Rob heeft aangegeven dat hij in functie blijft tot zijn opvolger aantreedt en dat hij zich de komende maanden met onverminderde energie zal blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van GGNet en de regio.”