Bestuurswisseling Achmea

Van Duin legt zijn functie neer na een periode van meer dan 17 jaar in de raad van bestuur, waarvan ruim 12 jaar als voorzitter. Tevens wordt CFO Michel Lamie in april 2021 benoemd tot vicevoorzitter in de raad van bestuur.

Maatschappelijke rol

Aad Veenman, voorzitter van de raad van commissarissen: “Willem van Duin is tientallen jaren van onschatbare waarde geweest voor Achmea. In zijn rijke loopbaan is hij betrokken en belangrijk geweest bij tal van grote veranderingsprocessen.” Van Duin: “Mijn hele werkzame leven heb ik mij met volle energie, overgave en plezier ingezet voor Achmea en de maatschappelijke rol die wij als coöperatieve verzekeraar willen vervullen.”

Tetteroo is bedrijfskundige en registeraccountant. Ze maakte in 2009 de overstap naar Achmea, waar zij onder meer tussen 2012 en 2015 voorzitter van de divisie Pensioen & Leven was. Zij trad in juni 2015 toe tot de raad van bestuur en werd in januari 2020 benoemd tot vicevoorzitter.