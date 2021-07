Betere verevening chronisch zieken en gezonde verzekerden

“Onderzoeken leiden tot een belangrijke stap in de vorm van een meer passende compensatie van gezonde verzekerden”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer “Deze wijziging heeft ook een positief effect op de compensatie van chronisch zieken.” Als de aanpassingen deze zomer zijn doorgerekend, neemt Van Ark in september een besluit over de exacte invulling van de verbeteringen.

Aanpassing compensatie

Uit onderzoek komen groepen chronisch zieke verzekerden naar voren van wie de vereveningsbijdrage (structureel) lager ligt dan de zorgkosten. Ook op andere terreinen past Van Ark de compensatie aan. Het gaat om fysiotherapiediagnoses, geneesmiddelenkosten, compensatie van seizoenarbeiders, ggz en overcompensatie van gezonde verzekerden.

Dat laatste wordt gezien als een probleem binnen de risicoverevening. Na aanpassing stelt Van Ark dat de overcompensatie op de 15 procent gezondste verzekerden met 60 euro afneemt en de ondercompensatie voor de 15 procent ongezondste verzekerden 30 euro afneemt: “Een substantiële reductie.”

Groot onderhoud

Ze vindt dat “groot onderhoud” nodig was bij de Fysiotherapie Diagnose Groepen (FDG). De toevoeging van behandelingen met gelimiteerde behandelduur bleek “een logische keuze”, meent Van Ark in de Kamerbrief. Voor zowel de somatische als de psychische farmaciekostengroepen (FKG’s) is groot onderhoud uitgevoerd voor de drempelwaarden en de restricties. Voor het ggz- en somatische model heeft het onderzoek geleid tot een nieuwe indeling van geneesmiddelen, drempelwaarden en restricties. In het somatische model worden twee FKG’s gesplitst en twee nieuwe geïntroduceerd.

Extreem Hoge Kostenclusters geneesmiddelen

Het huidige beoordelingskader voor de Extreem Hoge Kostenclusters geneesmiddelen (EHK) blijkt “niet toereikend” voor een goede beoordeling van het wel of niet opnemen van geneesmiddelen in EHK’s. Door de toevoeging van extra criteria aan het kader hoopt Van Ark dat dit verbetert. Enkele geneesmiddelen worden overgeheveld van de EHK’s naar de FKG’s. Een aantal nieuwe worden toegevoegd aan de EHK’s.

Ggz-kosten

In het groot onderhoud op het regiomodel voor de ggz-kosten is een lijst met veertig regiovariabelen gemaakt, waarvan er na analyse 25 essentiële overbleven. Het advies is om de huidige methode binnen het somatische model toe te passen op zes van deze regiovariabelen (zoals locatie ggz-instelling, locatie forensische instelling en misdrijven per duizend inwoners).

Per 2022 wordt de bekostiging van de ggz aangepast door de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM), dus moet de risicoverevening worden aangepast. Dat betekent een schadelastvermindering in 2021 vanwege de administratieve sluiting van dbc’s op 31 december aanstaande (‘harde knip’).

De minister verwacht in september de Tweede Kamer verder te informeren over de invulling van haar voorstellen voor betere risicoverevening. Daarbij “hecht ik zeer aan de rol die zorgverzekeraars in ons stelsel hebben ten aanzien van de inrichting van het zorglandschap op korte en langere termijn en aan prikkels om die rol goed in te vullen.” Overigens verwacht Van Ark ook volgend jaar nieuwe restrisico-onderzoeken om het model te verbeteren.