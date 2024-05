Podcast Voorzorg: Betere zorg en minder kosten dankzij zorgpad COPD

Door grote regionale verschillen in COPD-zorg krijgen COPD-patiënten niet altijd de beste zorg. Dat blijkt uit de onlangs verschenen landkaarten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN). “Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden moeten regio’s met deze verschillen aan de slag”, zegt Lidewij Sekhuis, senior projectleider bij LAN in de podcast ‘Voorzorg.’

Het gemiddeld aantal dagen dat een patiënt in een jaar tijd wordt opgenomen verschilt van zes tot negentien dagen. Ook blijkt dat de gemiddelde kosten per patiënt in sommige regio’s vier keer hoger zijn dan op andere plekken. “Er zijn op dit moment ruim 600 duizend mensen met COPD. Dat worden er in de toekomst alleen maar meer. Dat vraagt om een andere organisatie van de zorg.”

Verschil per regio

De grote regionale verschillen in COPD-zorg bij longaanvallen ontstaan onder andere door de organisatie van de zorg in de regio. “Dat mogen we niet accepteren,” zegt Sekhuis. De zorg moet volgens haar beter op elkaar afgestemd worden. “Dat zorgt niet alleen voor minder kosten maar draagt ook bij aan betere en passende zorg voor patiënten.”

Regionale verschillen

“De zorg is nu vaak niet passend en sluit niet aan bij wat een patiënt nodig heeft. Daar kan je als regio aan werken.” Sekhuis roept de verschillende partijen uit het veld dan ook op om met elkaar in gesprek te gaan. “Er is nog veel verbetering te halen door de zorg beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor zijn niet alleen de zorgprofessionals nodig, maar ook zorgverzekeraars en alle overheidspartijen.”

Eerder bleek uit onderzoek van de LAN al dat het aantal opnamedagen in het ziekenhuis van COPD patiënten met een longaanval vermindert met 19 procent wanneer er in de regio wordt gewerkt met de kwaliteitsstandaard ‘COPD longaanval met ziekenhuisopname’.

Preventie

Daarbij hebben COPD patiënten ook vaak andere aandoeningen, zegt Els Fikkers, verpleegkundig specialist longziekten, Rijnstate Ziekenhuis. “Als je hier als regio mee aan de slag gaat, heb je daar op andere vlakken ook profijt van.” Fikkers implementeerde samen met collega’s in de regio Arnhem als eerste het ‘landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname’.

Kostenplaatje

Sekhuis en Fikkers zien dat zorgprofessionals vaak het initiatief nemen voor implementatie van het zorgpad. “Zij zijn enthousiast maar hebben de steun van bestuurders nodig. Het moet niet alleen komen van zorgprofessionals die hun eigen tijd hier in steken.”

Volgens Sekhuis willen veel regio’s hiermee wel aan de slag maar komt dat moeilijk van de grond of is het moeilijk te borgen. “Het kostenplaatje speelt een belangrijke rol. Als een patiënt onder behandeling is van de longarts, kan de huisarts daarvoor niet makkelijk declareren. De inzet van een zorgpad vraagt dus om sector overstijgende bekostiging.”