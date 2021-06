‘Betrek patiënten bij samenstelling basispakket zorg’

Patiënten, cliënten, naasten, familie en ouderen(-organisaties) moeten blijvend worden betrokken bij de samenstelling van het verzekerd basispakket in de zorg. Alleen als dat gebeurt is kwaliteit van zorg, en niet mogelijke bezuinigingen, het hoofddoel van de inzet op gepast gebruik van zorg, vinden belanghebbendenorganisaties.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Mind, Ieder(in) en KBO-PCOB dat Kamerleden “ervoor moeten waken dat behandelingen te snel worden afgeschreven, terwijl veel patiënten er baat bij kunnen hebben. Dat geldt vooral voor kleine of juist heterogene patiëntengroepen, waar de gebruikte beoordelingstechniek voor het wegen van bewijs geen recht doet.” Deze partijen doelen hiermee onder meer op de vergoeding voor weesgeneesmiddelen.

Zinnig en gepast

De organisaties schrijven de brief in aanloop naar het Kamerdebat van woensdagmiddag, waarbij onder meer wordt gesproken over toelating van verzekerde zorg in het basispakket. De briefschrijvers vinden dat voorop moet staan dat iedereen de zorg krijgt die het beste bij hem past: “Vanuit patiëntgerichtheid en veiligheid is het belangrijk dat die zorg op een zinnige en gepaste wijze wordt geleverd.”

Zorgevaluatie is volgens hen “meer dan het wel of niet schrappen van zorg en de kosteneffectiviteit. Het blijft belangrijk dat patiënt en arts samen beslissen over de best passende behandeling en dat er ruimte blijft voor maatwerk”, aldus de brief. De organisaties vragen de ministers van VWS de verschillende projecten op dit terrein te coördineren, “om te borgen dat er zinnige, en vooral, patiëntgerichte zorg wordt geleverd.”

Eigen betalingen

Passende zorg moet gepaard gaan met passende eigen betalingen. De vier zorgorganisaties pleiten voor dekkende vergoedingen voor zorg en hulpmiddelen. Ook moet het systeem van eigen betalingen “eenvoudiger en samenhangender”. Vooral voor mensen die gelijktijdig zorg, ondersteuning, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben. “Zodat stapeling van kosten voorkomen wordt. En dat voor mensen op tijd duidelijk is voor welke zorg en medicijnen ze moeten bijbetalen.”

Tevens wijzen ze op vergoedingen die niet meer in verhouding staan tot de kosten. De organisaties noemen bijvoorbeeld de maximale vergoeding voor de aanschaf van een pruik: 452 euro, terwijl de prijzen in de praktijk 1500 à 4000 euro zijn.

Onderbouwing

Ook het bijbetalen voor gehoorhulpmiddelen mist onderbouwing, stellen de auteurs. Een aandoening aan het gehoor is niet voorzienbaar. “Van besparing omdat je met een gehoorapparaat minder kosten hebt die normaal voor eigen rekening komen is geen sprake. Daarbij is passende hoorzorg onmisbaar om mee te doen in de samenleving en van groot belang voor kwaliteit van leven en het voorkomen van andere gezondheidsklachten.”

De organisaties vinden het onterecht dat de kosten voor een informatief gesprek over erfelijkheidsonderzoek bij een klinisch genetisch centrum meetellen voor het eigen risico. Voor zorg uit de Zorgverzekeringswet geldt dat naast eigen bijdragen, de kosten vaak ook meetellen voor het eigen risico, zien ze.

Bevriezing eigen risico

Verder willen de organisaties betere toegang tot fysio- en oefentherapie en gelijke kansen voor iedereen bij de inhaalzorg na corona. Tot slot vragen ze de Tweede Kamer om alles op alles te zetten om de bevriezing van het eigen risico voor 2022 veilig te stellen. De vertraagde kabinetsformatie mag niet leiden tot een toenemende stapeling van eigen betalingen in de zorg, vinden ze.

De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag over enkele zorgonderwerpen. Behalve de inhoud van het basispakket en het eigen risico komen onder andere aan de orde: het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Verzekerd van Zinnige Zorg’, verlenging van herstelzorg, alternatieve financiering in de zorgsector, het evaluatierapport over het functioneren van het Zorginstituut Nederland en het NZa-rapport over de aanpak van wachttijden door zorgverzekeraars.