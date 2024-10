Bezuiniging ouderenzorg is alleen uitgesteld, erkent kabinet

De bezuiniging van 600 miljoen euro op de ouderenzorg blijkt niet van tafel te zijn, maar een jaar uitgesteld, naar 2026. Pas in 2027 komt er met een nieuw hoofdlijnenakkoord weer structureel geld bij in de ouderenzorg.

Beeld: Martijn Beekman

Dat blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris Langdurige Zorg Vicky Maeijer tijdens een commissiedebat met de Tweede Kamerleden over de ouderenzorg. Het terugdraaien van de bezuiniging die gepland was voor 2024 is voor de PVV een overwinning. Maeijer benadrukte meermaals hoe blij ze hiermee was. Nu blijkt dat de bezuiniging alleen een jaar is uitgesteld.

Geen overwinning

Daardoor blijft de voor de zorgsector onzekerheid bestaan, betoogde de oppositie. Sommige Kamerleden vonden het ook vreemd dat van een overwinning wordt gesproken als een bezuiniging wordt teruggedraaid. Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in de ouderenzorg.

Politieke keuze

Maeijer reageerde dat zij tijdens de drie maanden dat ze nu staatssecretaris nog geen geldboom heeft gevonden op haar ministerie, maar de oppositie verleidde haar daarna toch toe te geven dat het hier gaat om politieke keuzes die zijn gemaakt.

Hoofdlijnenakkoord

Vanaf 2027 moet er dan weer structureel 600 miljoen bij in de ouderenzorg, stelt Maeijer. Hoe dat gaat gebeuren wordt duidelijk in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord ouderenzorg. Daarvan moeten de ‘contouren’ eind dit jaar staan. Zorgkantoren kunnen daar voor de zorginkoop 2026 gebruik van maken.

Rapport

Volgens Maeijer is er tussen 2020 tot 2040 sprake van een verdubbeling van de vergrijzing in Nederland tot 4,7 miljoen mensen. Onderzoekers houden er rekening mee dat de kosten voor ouderenzorg in de genoemde periode stijgen met 18 miljard euro naar 36,5 miljard in 2040, zei de PVV-bewindsvrouw.

Weinig ouderenwoningen

Daarnaast zetten alle fracties vraagtekens bij het voornemen van het kabinet om in 2030 zeker 290.000 ouderenwoningen te realiseren. Dat gaat in het huidige tempo niet lukken, denken de partijen. Dit aantal was ook al het doel van het vorige kabinet, alleen gebeurt er niet zo veel, vindt ook coalitiepartij VVD. De partijen zien dat vastgoedprojecten achterblijven en dat de plannen niet concreet zijn. Vorig jaar zouden maar 3000 ouderenwoningen zijn gebouwd. (ANP / Suzanne Bremmers)