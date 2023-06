Bianca Buurman nieuw lid rvt Zuyderland

Bianca Buurman is vanaf 1 januari 2024 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Zuyderland.

Buurman volgt daarmee José Bloemer op, van wie de tweede benoemingstermijn eindigt.

Bianca Buurman

Bianca Buurman is werkzaam als voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en is als Hoogleraar Acute Ouderenzorg verbonden aan de Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC.

Kwetsbare ouderen

De rode draad in de carrière van Buurman is het verbeteren van zorg voor kwetsbare ouderen. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen de eerste lijn, langdurige zorg en ziekenhuis en de betrokkenheid van cliënten en professionals als gelijkwaardige partners bij deze ontwikkelingen.

“De kennis en ervaring op het terrein van de ouderenzorg en op het snijvlak van Cure en Care is een zeer gewenste aanvulling binnen de Raad van Toezicht”, zegt voorzitter van de rvt Jos van Lange.