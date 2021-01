Verpleegkundig boegbeeld Buurman nieuwe voorzitter V&VN

Bianca Buurman is per 1 februari door de ledenraad benoemd als voorzitter van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Zij volgt bij de beroepsvereniging voor verpleegkundigen interim-voorzitter Gerton Heyne op, die vorige maand afscheid nam.

“Bianca is een voorvechtster voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten”, motiveert V&VN de benoeming van Buurman. “Zij kan als geen ander vanuit de beroepsinhoud verbinden.”

Fundament van de zorg

In haar nieuwe rol wil Buurman (43) zich sterk maken voor meer directe zeggenschap van de verpleegkundige beroepsgroep. “Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn het fundament van de zorg, dat is tijdens de coronapandemie voor iedereen goed duidelijk geworden”, aldus Buurman. “We zien ook dat onze beroepsgroepen onvoldoende zeggenschap en regie hebben over het eigen vak. Dat moet écht anders. Met onze vakinhoudelijke kennis en ervaring kunnen we de zorg beter organiseren. En er zal moeten worden geïnvesteerd in onze beroepsgroepen. De personeelstekorten lopen op en dat kunnen we ons niet permitteren, zeker nu niet. Er is werk aan de winkel.”

Afscheid als CNO

Verpleegkundige Buurman is sinds 2015 als lector aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden. En is ze sinds 2017 hoogleraar Acute Ouderenzorg aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC-UvA). Daarnaast werkte Buurman als verpleegkundige op de dagkliniek Ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC. Als Chief Nursing Officer (CNO) adviseert ze sinds 2020 het ministerie van VWS over verzorgende en verpleegkundige vraagstukken. Deze laatste functie legt ze per 1 februari neer. Wel zal Buurman het V&VN-voorzitterschap combineren met haar hoogleraarschap.