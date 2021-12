Big Brother Award voor Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus

Interessant voor u

Nieuws

Kuipers: Trage daling instroom, dus druk op zorgsector blijft hoog

De daling van het aantal ziekenhuisopnames met coronapatiënten gaat door, maar het tempo ervan is traag. “Het is een stabilisatie op een hoog niveau”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS: “De werkdruk in de ziekenhuizen, maar ook voor de verpleeghuizen en de wijkzorg, blijft nog lange tijd hoog.”