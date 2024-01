Bij ETZ kunnen prematuren eerder naar huis met sondevoeding

Ouders van prematuren in het ETZ kunnen nu leren om hun baby’s zelf sondevoeding te geven, waarna ze hun baby eerder mee naar huis kunnen nemen. Hierdoor wordt het gemiddelde verblijf van de baby in het ETZ met twee weken verkort.

Verpleegkundig specialist Ilse van Haren zegt hierover: “Ouders worden goed voorbereid en leren in twee à drie dagen hoe ze sondevoeding aan hun baby kunnen geven. Ze bepalen zelf het tempo waarin ze leren. Het blijft de eigen keuze van ouders om wel of niet zelf sondevoeding te geven. Als ze ervoor kiezen, wordt de voortgang wekelijks meerdere keren telefonisch gecontroleerd, en ouders kunnen 24 uur per dag bellen.”

Volledig zelfstandig

Lactatiekundige Sylvie van Sas – Koks benadrukt dat er enkele voorwaarden zijn verbonden aan het thuis geven van sondevoeding. “De ouders moeten de baby volledig zelfstandig kunnen verzorgen. De baby moet onder meer minimaal acht dagen oud zijn, minimaal 1800 gram wegen, geen monitoring meer nodig hebben en in staat zijn zichzelf op temperatuur te houden. Bovendien moeten minimaal twee ouders of verzorgers sondevoeding kunnen geven.”

Thuis sondevoeding geven heeft volgens Sylvie van Sas – Koks nog enkele voordelen. “De baby heeft minder kans op infecties en er is een grotere kans dat de moeder thuis doorgaat met borstvoeding geven, wat cruciaal is voor de algemene afweer van te vroeg geboren baby’s.”