Bijna 11.000 positieve coronatests geregistreerd

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft oplopen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.949 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 17 juli. Ook op donderdag waren er meer dan 10.000 bevestigde besmettingen.

Coronatests

In de afgelopen zeven dagen zijn 61.893 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 8.842 positieve coronatests per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli. Het gemiddelde loopt al meer dan een maand onafgebroken op.

Nieuwe gevallen

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad raakten 492 mensen besmet. Den Haag registreerde 354 gevallen en in Rotterdam testten 351 inwoners positief. Daarna volgen Tilburg (188) en Utrecht (153). Alleen in Oirschot en op Schiermonnikoog waren geen positieve tests.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met 20. Onder hen zijn twee mensen uit Den Bosch en twee inwoners van het Gelderse Aalten. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Soms geeft men het overlijden van een coronapatiënt pas na een paar dagen door.

RIVM

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 133 sterfgevallen, gemiddeld 19 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 14 mei. (ANP)