Bijna 2300 nieuwe coronagevallen in Frankrijk

In Frankrijk zijn er in 24 uur tijd 2288 corona-gevallen bij gekomen. Dat is een recordaantal sinds de strenge lockdown begin juni werd opgeheven. De afgelopen dagen werden toenames van 1695 respectievelijk 1604 nieuwe besmettingen geregistreerd.

De gezondheidsautoriteiten meldden vrijdag dat het dodental steeg met twaalf. In totaal zijn nu 30.324 mensen bezweken aan Covid-19. Wel liggen er weer iets minder patiënten in een ziekenhuis, nu ook op de intensive care. Eerder deze week werd het juist weer drukker op de ic’s.

“De indicatoren verslechteren. Dat wijst op een actievere verspreiding van het virus in het hele land, in het bijzonder onder jongvolwassenen”, zei het directoraat Gezondheidszorg (DGS). Dat deed een oproep de “waakzaamheid te vergroten”. Het dragen van mondkapjes is in Frankrijk sinds 20 juli verplicht in openbare ruimtes, maar momenteel in steeds meer steden ook buiten, op plekken met veel mensen. (ANP)