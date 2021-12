Bijna 400 studenten willen Radboudumc helpen tijdens nieuwe golf

Zij worden ingezet als covid-verpleegassistent en covid-ondersteuner. Als ondersteuner gaan ze aan de slag als gastvrouw/gastheer en helpen ze bij het vaccineren, testen, de logistiek en schoonmaak.

E-learning

Om deze grote groep zo goed mogelijk klaar te stomen voor inzet in de patiëntenzorg heeft de Radboudumc Health Academy binnen een week een scholing opgezet voor de opleiding tot covid-verpleegassistent. De opleiding is te volgen via een e-learning die samen met de covid-verpleegafdeling is opgezet.

Korte praktijktraining

Naast het theoretische scholingsmateriaal dat vorig jaar al werd ontwikkeld en daardoor snel inzetbaar is, is er ook een korte praktijkvaardigheidstraining. In deze training oefenen de studenten met taken als het verzorgen en wassen van een patiënt, het meten van de vitale functies en het mobiliseren van een patiënt.

Werkstations

In de training doorlopen de studenten vier verschillende werkstations waar zij onder begeleiding van zorgprofessionals en in de omgeving van het Skills- en Simulatie Lab (Experience Center) praktisch aan de slag gaan. De praktijktraining in combinatie met de online voorbereiding geeft de studenten voldoende basis om te starten in de rol als covid-verpleegassistent op de afdeling. Daarna maken ze de eerste meters tijdens inwerkdiensten.