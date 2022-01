Bijna 750 nieuwe ziekenhuisbedden in Rijnstate

Er moeten meer bedden bij in de zorg. Deze roep die al jaren klinkt, nam Rijnstate letterlijk. Het ziekenhuis vervangt vanaf 18 januari 734 bedden, matrassen en nachtkastjes zodat de patiënten binnenkort op state of the art bedden liggen.

Waar ‘bedden’ in de zorgwereld meestal niet over matrassen gaat, maar over personeel, gaat het in dit geval wel over de matrassen. Rijnstate werkte al 25 jaar op dezelfde bedden. Of liever gezegd: hetzelfde type bedden van dezelfde leverancier. “Ze zijn in de tussentijd wel degelijk gereinigd en vervangen”, verzekert een woordvoerder.

Nieuwe bedden

Maar vanaf dit jaar liggen de patiënten van Rijnstate op hypermoderne bedden die aan alle (veiligheids)eisen en -normen voldoen, meer comfort geven en zelfs gezond gedrag stimuleren.

Technologie

De bedden zijn makkelijker, veiliger en door patiënten zelfstandig in liggend of zittende positie te zetten, met de Mobi-lift. Het Ergo Frame zorgt voor zitcomfort. Elk hoofdeinde beschikt over een usb-poort om de mobiele telefoon en/of tablet op de laden. Als in de toekomst een out-of-bed-alarm of een weegfunctie technisch beschikbaar is, kan dit makkelijk op deze bedden geïnstalleerd worden.

Gezond

“Vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden en ergonomie heeft Rijnstate een bed met matras en nachtkastje geselecteerd dat uitnodigt tot gezond gedrag en dat leidt tot vermindering van fysieke belasting, zowel bij de patiënt als bij de medewerker. Deze keuze past daarom heel goed in de meerjarenstrategie van Rijnstate, waarin onder meer positieve gezondheid en reactiveren centraal staan”, zegt Hans Schoo, lid raad van bestuur.

Logistiek

“De uitrol is een enorme logistieke operatie”, vertelt Sebastiaan de Beer, hoofd facilitair bedrijf. “We vervangen in totaal 734 bedden verspreid over drie locaties: Arnhem, Zevenaar en Velp. Daarvoor trekken we een aantal weken uit, per week vervangen we zo’n 150 bedden.”

Oude bedden

Vanuit duurzaamheidsperspectief krijgen de oude bedden een nieuwe bestemming. Vidotrans, gespecialiseerd in het transporteren van hulpgoederen voor non-profit organisaties over de gehele wereld, zorgt dat alles wordt afgevoerd en geeft de oude bedden, matrassen en nachtkastjes, na het opknappen, repareren en samenvoegen, een nieuwe mondiale bestemming via aanvragen van hulporganisaties.