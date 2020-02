Bijna duizend zonnepanelen van het Antonius Ziekenhuis in werking

De 996 zonnepanelen op het dak in het Antonius Ziekenhuis in Sneek zijn in werking. Naar verwachting halen ze uiteindelijk 256 MWh per jaar op, wat neerkomt op de voorziening van zo’n 85 tot 100 huishoudens. De voorzitter Raad van Bestuur laat weten hiermee concreet aan het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te werken.