Bijna één op vijf ggz-aanbieders draait verlies in WfZ-peiling

Bijna één op de vijf ggz-instellingen die deelnemen aan het Waarborgfonds voor de zorgsector (WfZ) verwacht over vorig jaar verlies te draaien. Het gemiddelde resultaat in de sector over 2025 blijft ook achter bij de andere drie grote zorgsectoren.

Dit blijkt uit een enquête die het Waarborgfonds heeft uitgevoerd onder de 288 deelnemende zorgorganisaties. Het fonds nodigde 292 zorgorganisaties uit om deel te nemen aan de enquête.

Deelnemers aan het WfZ zijn vaak de grootste zorgorganisaties die via borging profiteren van gunstige rentetarieven voor investeringen in bijvoorbeeld vastgoed of IT.

Grote verschillen in rendement

Naar verwachting zal het gemiddelde rendement van de ggz-organisaties over 2025 uitkomen op 1 procent. De ziekenhuizen, ouderenzorg en gehandicaptenzorg verwachtten gemiddeld een rendement van respectievelijk 2 procent, 3,1 procent en 2,3 procent.

Binnen de ggz zijn de verschillen groot van een verlies van 2 procent tot een winst van 4 procent. Ongeveer 10 procent van de deelnemers binnen de ggz staat onder monitoring, maar geen enkele in code rood. In totaal staan 26 zorgorganisaties onder monitoring, twee minder dan een jaar eerder.

Hoogste resultaten in ouderenzorg

Het gemiddelde resultaat van alle zorginstellingen in het onderzoek komt uit op 2,2 procent over 2025. Dit is 0,5 procentpunt hoger dan begroot. Een jaar eerder, in 2024, kwam het resultaat juist hoger uit op 2,6 procent.

Voor 2026 wordt een resultaat verwacht van 1,9 procent. De ouderenzorg gaat voor dit jaar uit van het hoogste resultaat, namelijk 2,6 procent. In de ggz en bij ziekenhuizen wordt met beide 1,6 procent het laagste resultaat verwacht. De gehandicaptenzorg denkt onder de streep 1,8 procent van de omzet over te houden.