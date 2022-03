Bijzonder hoogleraar Gedeelde besluitvorming bij ernstige psychische aandoeningen benoemd

Koen Grootens, psychiater-klinisch farmacoloog bij ggz-instelling Reinier van Arkel, is door Tilburg University benoemd tot bijzonder hoogleraar Gedeelde besluitvorming bij ernstige psychische aandoeningen bij Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences).

Koen Grootens is naast psychiater-klinisch farmacoloog bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch opleider van artsen tot psychiater. Als wetenschappelijk onderzoeker is hij actief in vraagstukken rond gedeelde besluitvorming en afwegingen rond farmacotherapeutische zorg bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen. De leerstoel is gericht op het verbeteren van de uitvoering ervan.

Zoektocht naar juiste behandeling

Koen Grootens: “In de dagelijkse praktijk kan het een flinke zoektocht zijn om tot de juiste behandeling te komen voor mensen met ernstige, langdurige en meervoudige psychische problemen. In wetenschappelijk onderzoek is deze groep helaas nog onvoldoende vertegenwoordigd. De wens om alle cliënten eigen regie te geven in de zorg leeft, maar is soms erg uitdagend om vorm te geven in de spreekkamers.”

Effectieve zorg

Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA’s) zijn meestal erg complex en divers en kunnen leiden tot grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Gepersonaliseerde behandeltrajecten en gedeelde besluitvorming kunnen herstel van EPA-patiënten verbeteren. Het lukt echter onvoldoende om tot effectieve zorg te komen vanwege een flinke kloof tussen de beschikbaarheid van evidence based behandelingen enerzijds en de toepasbaarheid van deze behandelingen in de praktijk anderzijds, meldt Reinier van Arkel.

