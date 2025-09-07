Bikker wil steun van CDA bij medisch-ethische onderwerpen

Lijsttrekker Mirjam Bikker van de ChristenUnie hoopt op steun van het CDA bij medisch-ethische thema’s in de Tweede Kamer. Ze haalde in haar toespraak op het partijcongres uit naar D66, dat “weer alle kroonjuwelen heeft opgepoetst”.

“Oprekken van euthanasie, embryokweek, abortus als mensenrecht”, aldus Bikker over plannen van D66. “Zij zien zelfbeschikking als heilige graal.” Bikker noemt het “fundamenteel niet oké om zo naar mensenlevens te kijken” als het gaat over embryokweek. “Fundamentele wetgeving over het toestaan van embryokweek maakt komende week kans om doorgevoerd te worden. Een wissel die niet om moet gaan.”

Bondgenoten voor ongeboren leven

Bikker vroeg zich af of het CDA de kant van CU gaat kiezen. “Dat was vorige week nog niet duidelijk, maar dat hopen we wel. Wij zoeken bondgenoten in het opstaan voor het ongeboren leven. Dat begint niet bij een compromis, dat begint bij beginselen.”

Het is volgens Bikker niet logisch om de regering in te gaan als de partij op drie zetels blijft steken. Het doel is zeven zetels, momenteel staat CU in de peilingen op drie tot vijf zetels.

Wijsheid

Een van de manieren waarop Bikker dat wil bereiken, is door een betrouwbare partij te zijn die staat voor “wijsheid”. Daarmee wil de lijsttrekker dat de partij zich afzet tegen de Haagse politiek die vooral met zichzelf bezig is. Bikker trok de vergelijking met mensen die in een mooi natuurgebied alleen naar hun telefoonscherm kijken.

De partij wil ook de bureaucratie vereenvoudigen en vooral meer normeren. “Omdat vrijheid grenzen nodig heeft.”

Het publiek scandeerde zowel tijdens de toespraak als erna de naam van partijleider Bikker. Zij reageerde ietwat ongemakkelijk en zei dat de ChristenUnie niet te lang wil stilstaan bij individuen. (ANP)