Binnen tien jaar verdubbelde aantal praktijkondersteuners in de huisartsenzorg

Sinds 2016 is het aantal praktijkondersteuners in de huisartsenzorg (POH) verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO).

Dit jaar zijn er 8997 praktijkondersteuners (POH) werkzaam in de Nederlandse huisartsenzorg. Dat komt neer op een verdubbeling ten opzichte van 2016. Het percentage praktijken dat een POH in dienst heeft, steeg van 88 procent naar 94 procent. In 1999 deed de POH zijn intrede in de huisartsenpraktijk. Gemiddeld besteden ze 70 procent van hun tijd aan direct contact met de patiënt.

Vaste positie

De cijfers laten volgens de onderzoekers zien dat “de functie een vaste positie in de huisartsenzorg heeft ingenomen”. De meerderheid van de praktijkondersteuners (70 procent) heeft de een- of tweejarige POH-opleiding afgerond. Daarnaast heeft 36 procent een opleiding tot doktersassistent afgerond en een kwart de opleiding tot hbo-verpleegkundige.

Loondienst

Gemiddeld werkt een POH 25 uur per week, veelal in loondienst en regelmatig verdeeld over meerdere praktijken. De praktijkondersteuner besteedt ruim 75 procent van de werktijd aan direct patiëntcontact, komt uit het onderzoek naar voren. Uit de cijfers blijkt verder dat 38 procent is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg, de zogeheten POH-ggz.

Voor het onderzoek ondervroeg het Nivel 1724 POH’ers en putte het uit gegevens van zorgverzekeraars. Bovendien werd een focusgroep met zes POH gehouden.