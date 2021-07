Boete van 348.000 euro voor Nederlands bedrijf vanwege omkoping cardiologen

Interessant voor u

Dit blijkt uit een inventarisatie van de tot nu toe ingediende jaarverslagen door inkooporganisatie Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs. Zij onderzochten de jaarverslagen van de 139 zorgorganisaties in de vvt, die samen een kleine 50 procent van de omzet van de sector vertegenwoordigden. Positief resultaat In totaal behaalden de onderzochte instellingen een positief resultaat […]

Volgens Jan Willem Vaartjes, vicevoorzitter van de beroepsvereniging, is het inmiddels twee voor twaalf. “Al tot vier keer toe hebben de ministers van Medische Zorg en van Onderwijs onafhankelijke adviezen voor meer opleidingsplekken naast zich neergelegd. Intussen wordt het probleem alleen maar nijpender. Er is meer zorg nodig, omdat de bevolking groeit en mensen steeds […]

LUMC moet 54 miljoen euro bezuinigen

Het LUMC sloot 2020 met een negatief resultaat van 22 miljoen euro af. “Deze negatieve resultaten kunnen we niet meer compenseren met groei of met meevallers, zoals we dat de afgelopen jaren wel konden doen”, aldus het ziekenhuis. Minder budget Het ziekenhuis krijgt structureel minder budget voor het opleiden van artsen en het doen van […]