Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Sociaal Domein
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bonden en Jeugdzorg Nederland willen minister voor Jeugd en Gezin

,

Zorgvakbonden en Jeugdzorg Nederland pleiten voor een minister van Jeugd en Gezin in het aanstaande kabinet. Dat moet versnipperd beleid over jongeren tegengaan. De Nationale Jeugdraad stelde dit idee eerder al voor in een overleg aan de formatietafel.

Vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV en FBZ houden dinsdag stiptheidsacties en actiebijeenkomsten door vastgelopen cao-onderhandelingen in de jeugdzorg. Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg, zegt een visie op jeugd en gezin te missen bij de overheid. Ze noemt het coalitieakkoord idealistisch. “Je kunt niet van mensen vragen dat ze én mantelzorger zijn én voor hun eigen kinderen zorgen én fulltime werken. Dan moet je dat als overheid faciliteren, anders raken mensen overbelast.”

Investeren in preventie

De wens voor een minister juicht Jeugdzorg Nederland toe. “Het zou mooi zijn als er een coördinerend bewindspersoon komt, zodat er geen versnipperd beleid op de jeugdzorg wordt gevoerd”, zegt een woordvoerder. “Er moeten landelijk duidelijke keuzes gemaakt worden welke zorg onder jeugdzorg valt en dit niet overlaten aan gemeenten. Jeugdzorg is geen antwoord op alle problemen die in gezinnen ontstaan. Vaak zijn kinderen er meer mee geholpen als we ouders helpen bij bijvoorbeeld armoede, schulden of psychische problemen. Er ligt daarom echt een taak om te investeren in preventie.”

Te hoog

Jeugdzorg Nederland zei na de presentatie van het coalitieakkoord tevreden te zijn met de voorgestelde plannen. “Het aantal kinderen in de jeugdzorg is te hoog, dat kan het stelsel niet aan. Aan de voorkant moeten er sterke gezinnen, wijken en scholen komen, zodat de vraag naar jeugdzorg aan de achterkant voorkomen kan worden”, zegt de woordvoerder. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Jeugdzorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:49 Bonden en Jeugdzorg Nederland willen minister voor Jeugd en Gezin
12:19 Stiptheidsacties jeugdzorgmedewerkers in Roermond en Tilburg
2 feb 2026 Jongeren hebben volgens UNICEF te weinig inspraak in jeugdzorg
30 jan 2026 Coalitie hervormt en schaft niet-gecontracteerde zorg af
28 jan 2026 Rijk ziet lokaal team als panacee om druk op jeugdzorg te verlichten

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties