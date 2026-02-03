Bonden en Jeugdzorg Nederland willen minister voor Jeugd en Gezin

Zorgvakbonden en Jeugdzorg Nederland pleiten voor een minister van Jeugd en Gezin in het aanstaande kabinet. Dat moet versnipperd beleid over jongeren tegengaan. De Nationale Jeugdraad stelde dit idee eerder al voor in een overleg aan de formatietafel.

Vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV en FBZ houden dinsdag stiptheidsacties en actiebijeenkomsten door vastgelopen cao-onderhandelingen in de jeugdzorg. Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg, zegt een visie op jeugd en gezin te missen bij de overheid. Ze noemt het coalitieakkoord idealistisch. “Je kunt niet van mensen vragen dat ze én mantelzorger zijn én voor hun eigen kinderen zorgen én fulltime werken. Dan moet je dat als overheid faciliteren, anders raken mensen overbelast.”

Investeren in preventie

De wens voor een minister juicht Jeugdzorg Nederland toe. “Het zou mooi zijn als er een coördinerend bewindspersoon komt, zodat er geen versnipperd beleid op de jeugdzorg wordt gevoerd”, zegt een woordvoerder. “Er moeten landelijk duidelijke keuzes gemaakt worden welke zorg onder jeugdzorg valt en dit niet overlaten aan gemeenten. Jeugdzorg is geen antwoord op alle problemen die in gezinnen ontstaan. Vaak zijn kinderen er meer mee geholpen als we ouders helpen bij bijvoorbeeld armoede, schulden of psychische problemen. Er ligt daarom echt een taak om te investeren in preventie.”

Te hoog

Jeugdzorg Nederland zei na de presentatie van het coalitieakkoord tevreden te zijn met de voorgestelde plannen. “Het aantal kinderen in de jeugdzorg is te hoog, dat kan het stelsel niet aan. Aan de voorkant moeten er sterke gezinnen, wijken en scholen komen, zodat de vraag naar jeugdzorg aan de achterkant voorkomen kan worden”, zegt de woordvoerder. (ANP)