Thema: Ziekenhuiszorg
Boonstra verruilt Erasmus MC voor Arbo Unie

,

De vicevoorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC, Joke Boonstra, wordt per  15 februari 2026 voorzitter van de raad van bestuur van arbodienstverlener Arbo Unie.

Boonstra is ook toezichthouder bij Ipse de Bruggen, De Doelen en de Erasmus MC Foundation. Ze studeerde medische biologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Leiden. Ze volgde haar specialisatie tot klinisch chemicus in het LUMC en het Erasmus MC. Ze oefende dat vak tien jaar uit en maakte toen de overstap naar een bestuurlijke carrière die ze begon in het IJsselland Ziekenhuis. 

Joke Boonstra: “Na acht jaar in de raad van bestuur van het Erasmus MC zie ik ernaar uit om als bestuursvoorzitter bij Arbo Unie aan de slag te gaan. Arbo Unie zet sterke stappen om haar strategische doelen op het gebied van werk, gezondheid en technologie te realiseren, met focus op duurzame groei, digitalisering en het versterken van het merk. De kracht van Arbo Unie in preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en vitaliteit, ondersteund door wetenschappelijke onderzoek, biedt een unieke basis om werkend Nederland gezonder en veerkrachtiger maken.”

Arbo Unie en haar dochters werken voor meer dan 1,2 miljoen werknemers bij ruim 12.000 organisaties.

