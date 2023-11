Borstkankerpatiënten ontevreden over behandeling arts

Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV). Van de bijna 450 vrouwen die aan dat onderzoek meededen, geeft meer dan de helft aan dat er in de spreekkamer alleen aandacht was voor borstreconstructies.

De optie om zonder borst(en) verder te leven, werd niet gesuggereerd door veel artsen, aldus het onderzoek. Of die mogelijkheid werd ‘van tafel geveegd’. Een arts zei: “Dat moeten we voorkomen, zei hij, want plat is gewoon niet mooi”.

Uit gesprekken met vrouwen doemt een beeld op van oncologen die de optie ‘geen reconstructie’ eigenlijk helemaal niet ter sprake willen brengen. (ANP)