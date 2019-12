Borstkankerziekenhuis biedt RIVM screeningscapaciteit aan

Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven biedt screeningscapaciteit aan om de wachttijd voor borstkankeronderzoek vrij te maken. Door een tekort aan screeningslaboranten is de wachttijd voor het bevolkingsonderzoek in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland opgelopen to vier maanden. Hierdoor groeit het risico op meer sterfgevallen door borstkanker.

Volgens het AMZ loopt ook in andere regio’s de wachttijd op. De verwachting is dat de wachttijd de komende twee jaar nog verder zal toenemen. Het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven heeft daarom het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangeboden bij te springen. Het Alexander Monro heeft twee state-of-the-art 3D-mammografie apparaten. Daarbij kan de mammografie in het AMZ plaatsvinden, en de beoordeling, uitslag en communicatie via de standaard route van het RIVM verlopen. Het AMZ zegt snel met het RIVM te gaan overleggen over de uitvoering.

Ondanks verbeterde behandeling en preventie wordt elk jaar in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Vroege herkenning is cruciaal, hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de overlevingskans.