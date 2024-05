Bouw nieuw ziekenhuis Almelo duurt twintig jaar

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), waar het ziekenhuis Almelo onder valt, heeft de plannen maandag naar buiten gebracht. De bouw moet in 2027 beginnen. In de eerste fase staat een gebouw voor acute zorg, operatiekamers, intensive care en een zogenoemd vrouw-moeder-kindcentrum op de rol. Daarna volgen de verpleegafdeling en de afdeling voor MRI- en röntgenbeelden. De laatste stap is de bouw van de nieuwe poliklinieken. Investeren en nieuwbouw is nodig omdat de huidige huisvesting deels verouderd is.

Ontwerp ziekenhuis

Afgelopen vrijdag zette de raad van bestuur zijn handtekening onder het contract met architectenbureau Wiegerinck uit Arnhem. Dat bureau was ook betrokken bij de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, het Amphia Ziekenhuis in Breda en nieuwbouwprojecten bij het Amsterdam UMC en Maastricht UMC. Daarnaast zijn er contracten ondertekend met Sweegers en De Bruijn uit Den Bosch (adviseur installaties) en Royal HaskoningDHV uit Amersfoort (adviseur draagconstructies).

Bouw ziekenhuis Almelo

Welke aannemer het nieuwe ziekenhuis gaat bouwen is nog niet bekend. Eind 2025 moet het ontwerp klaar zijn. Daarna volgt de aanbesteding en kiest ZGT de bouwer. De bouw start in 2027 en duurt naar verwachting zo’n twintig jaar. Gedurende de verbouwing blijft ZGT de bestaande acute-zorgafdelingen gebruiken. “Die zijn uitstekend uitgerust voor de zorg die we bieden”, zei bestuurder Frank Janssen in het AD. Wat het miljoenenproject precies kost maakt ZGT niet bekend.