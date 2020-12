BovenIJ ziekenhuis doneert aan Voedselbank Amsterdam

Bestuurder Edwin van der Meer overhandigde de donatie virtueel aan Margje Polman Tuin, vertegenwoordiger van de Voedselbank Amsterdam. Polman Tuin: “Het is fantastisch dat de medewerkers van het BovenIJ ziekenhuis een donatie aan de Voedselbank Amsterdam doen. Met aan de ene kant 40 procent meer klanten sinds de coronacrisis en aan de andere kant veel minder voedseldonaties is deze steun hard nodig. Hiermee kunnen we weer een heleboel Amsterdammers helpen.”

Sociale gevolgen

In het BovenIJ ziekenhuis worden de gevolgen van corona dagelijks opgemerkt, vertelt Van der Meer op de website van het ziekenhuis. “Onze zorgverleners hebben aandacht en zorg voor al onze patiënten en elkaar maar ervaren ook de sociale gevolgen van corona om hen heen, in eigen kring én in Amsterdam. We hopen met deze extra steun, juist in deze kersttijd, een bijdrage te leveren aan het welzijn van Amsterdammers én in het bijzonder van onze burgers in Amsterdam-Noord.”