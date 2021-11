Brancheorganisaties tekenen Intentieverklaring Uniforme Dataset

Momenteel vragen zorginstellingen op allerlei verschillende manieren productinformatie op bij leveranciers. Die krijgen ze dan in evenzoveel verschillende formats aangeleverd. De Intentieverklaring Uniforme Dataset voor alle medische artikelen moet ervoor zorgen dat deze data efficiënter worden uitgewisseld. Het heeft als doel om te komen tot een uniforme dataset binnen het standaard Global Data Synchronisation Network (GDSN). Dat moet de data-uitwisselingsprocessen kunnen vereenvoudigen en stroomlijnen, met uiteindelijk tijdsbesparing en een betere patiëntveiligheid tot gevolg.

Breed gedragen

“Het is de intentie om deze uniforme dataset, dus alle velden, in 2022 op te nemen in de standaard GDSN. Sommige velden zitten nu al in de GDSN standaard en de Nederlandse datapool GS1 Data Source en leveranciers kunnen ze invullen”, vertelt Hans Lunenborg, Sectormanager Healthcare bij GS1. De dataset is breed gedragen door de koepels van ziekenhuizen en privéklinieken, geeft Lunenborg aan. “Zowel de zorginstellingen als de leveranciers zijn betrokken. Dat is een voorwaarde voor succes.”

Eén taal

“Komt het werken met deze dataset goed op gang en adopteren de ziekenhuizen het als de standaard, dan kan het veel gemak en efficiëntie brengen”, stelt Yolanda Bokking, overkoepelend proces- en datamanager bij Amsterdam UMC. “De data is er veelal wel, maar te versnipperd. Een uniforme dataset creëert uniformiteit in communicatie met leveranciers. Die communiceren vervolgens in één taal met alle zorginstellingen. Iedereen beschikt over dezelfde info. Alle partijen ontvangen eenzelfde set aan data.

De patiënt profiteert volgens Bokking uiteindelijk ook van eenduidige data. “Dat leidt tot minder uitval, betere registratie en een patiënt die in zijn dossier over volledige info beschikt van de implantaten die hij of zij in het lichaam heeft. Een belangrijk bijeffect is dat je hiermee als zorginstellingen de regeldruk kunt verlagen.”

Golf aan verbeteringen

Zodra ketenpartijen in de zorg de dataset breed adopteren, ontstaat er een golf aan verbeteringen, denken de ziekenhuizen, leveranciers en GS1. Lunenborg: “Neem alleen al het up-to-date houden van data. Dat kost enorm veel werk, maar is wel de essentie van dit verhaal. Elke deelnemer aan de dataset moet andere deelnemers continu terugwijzen naar afspraken die zijn gemaakt. Slaag je daarin dan zijn de voordelen enorm. Niet alleen bij het uitwisselen van productdata, maar ook bij de factuurcontrole. Ziekenhuizen checken nu regeltje voor regeltje. Beschik je over goede masterdata dan is die controle zo gedaan.”