Brancheorganisaties willen met ‘aanmaning’ loonkloof op agenda beschouwingen zetten  

Eerder stuurden de brancheorganisaties VGN, ActiZ, de Nederlandse ggz en de NVZ al een brief aan de zorgministers over de sterk afnemende concurrentiepositie van de zorg op de arbeidsmarkt, maar dit had volgens de organisaties ‘niet het gewenste effect op het departement’. Daarom sturen ze nu een ‘aanmaning’ naar de Tweede Kamer waarin wordt aangedrongen om de loonkloof tussen de zorg en de markt onderwerp van debat te maken tijdens de komende Algemene Politieke Beschouwingen.

Verschil verkleinen

Volgens de brancheorganisaties blijft de loonkloof tussen de markt en de zorgsector te groot, ook nadat is geïnvesteerd in de nieuwe cao’s. De organisaties willen het overgebleven verschil – door de SER becijferd tussen de 6 en 9 procent – verkleinen.

Nieuwe loonstijging niet meegenomen

De brancheorganisaties halen het CPB aan die stelt dat de marktsalarissen in 2023 tot nu toe meer gestegen zijn dan in het voorjaar was geraamd. “Maar deze loonstijging is in de nieuwe rijksbegroting niet meegenomen in de bijdrage die de overheid betaalt voor arbeidskosten in de zorgsector. Daardoor groeit de loonkloof nu juist weer”, zo laat VGN weten.

Rode cijfers

Zorgorganisaties gaan nu volgens de branche ‘tot het uiterste’ om voldoende personeel te vinden en te behouden. “Dit valt niet mee, omdat de kosten ook als gevolg van het ziekteverzuim hoog blijven. Waardoor zorgaanbieders zich genoodzaakt zien om steeds meer zzp’ers in te zetten. Met als gevolg dat een snel toenemend aantal zorgorganisaties rode cijfers schrijft”, aldus de VGN, ook namens de bracheorganisaties.