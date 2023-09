Zorgen om uitstroom poh’ers: ‘hoge werkdruk, weinig perspectief’

De NVvPO roept de politiek dan ook op om niet alleen te focussen op het stimuleren van instroom in de zorg, maar ook op het voorkomen van uitstroom.

Functie verlaten

Het Nivel onderzoek toont aan dat 20 procent van de ondervraagde praktijkondersteuners van plan is om binnen vijf jaar hun huidige functie te verlaten. Op het totale aantal van 9.000 praktijkondersteuners werkzaam in Nederland, zou dit resulteren in een uitstroom van 1.800 zorgprofessionals.

Volgens Anika Corpeleijn, directeur-bestuurder NVvPO vragen deze cijfers om directe actie. “Het is van belang voor de gezondheid van onze samenleving dat we niet alleen investeren in het aantrekken van nieuwe zorgprofessionals, maar ook in het behoud van de ervaren en toegewijde krachten die deze sector al jaren draaiende houden.”

Reden afhaken

Het merendeel van deze groep, 900 zorgprofessionals, verlaat de huisartsenzorg om andere redenen dan pensionering. Een aanzienlijk verlies aan zorgprofessionals binnen de huisartsenzorg, volgens de NVvPO.

Uit andere onderzoeken die de NVvPO onder haar leden heeft gehouden blijkt dat er verschillende oorzaken zijn voor het verlaten van de huisartsenzorg. Een van de redenen om het vak te verlaten is de beloning. De POH geeft gemiddeld het cijfer 6,4 voor de mate van tevredenheid met het salaris. Voor 12 procent van de respondenten is het salaris de reden om ander werk te zoeken. Voor nog eens 35 procent is dit misschien een reden om te stoppen als POH.

Van de POH’s die overwegen te stoppen zoekt de meerderheid een baan buiten de zorg. Andere redenen om te stoppen zijn hoge werkdruk en het gebrek aan carrièreperspectief.