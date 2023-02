In het dak van het kantoordeel van het Diakonessenhuis in Zeist heeft enkele uren brand gewoed op dinsdag 7 februari. De brandweer was om 19.00 de brand meester. Patiënten zijn niet in gevaar geweest.

Dat meldt RTV Utrecht. De brandweer is enkele uren bezig geweest met het blussen van de brand.

De brand heeft gewoed in het kantoordeel van het ziekenhuis. De patiënten van het ziekenhuis hebben geen last ondervonden van de brand. Omdat het lastig was voor de brandweer om het vuur te doven, is een deel van het dak gesloopt. Eerder op de dag waren dakbedekkers bezig geweest op het dak. De brandweer vermoedt bij de werkzaamheden een vlam naar binnen is geslagen.