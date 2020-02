De brand die woedde in zorgflat De Keersluis aan de Harm Smeengekade in Zwolle is onder controle. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat vijf mensen na het inhaleren van rook naar het ziekenhuis zouden worden gebracht, maar dat bleek niet nodig. Zij zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Tientallen anderen zijn door hulpdiensten uit hun woningen gehaald en worden in een nabijgelegen zorglocatie opgevangen.

Onbekende oorzaak

De brand ontstond rond vier uur ’s nachts op de eerste verdieping. De oorzaak is onbekend. “De bewoners die nu zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet terugkeren naar hun woningen. We bekijken nu woonlaag voor woonlaag hoe groot de schade is en of nog meer mensen uit hun woningen moeten”, aldus de woordvoerder. De gemeente Zwolle is ondertussen aan het bekijken waar bewoners voor langere tijd kunnen worden opgevangen. (ANP)