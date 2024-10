Brandbrief KWF en AVL: kankerzorg in neerwaartse spiraal door bezuinigingen

Beeld: adragan/stock.adobe.com

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen gepresenteerd om ruim 1 miljard te bezuinigen op hoger onderwijs en wetenschap. KWF en Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) vinden deze plannen onacceptabel en hebben toen direct aan de bel getrokken bij de politiek.

Bezuinigingen en kankerzorg

Met de voorgenomen bezuinigingen sluit het kabinet de ogen voor de behandeling en toekomst van Nederlandse patiënten die dagelijks leven met de gevolgen van kanker, volksziekte nummer 1, stellen AVL en KWF. “In combinatie met het stopzetten van het Nationaal Groeifonds vormen de voorgestelde bezuinigingen op hoger onderwijs en wetenschap een serieus risico voor de behandeling en overlevingskansen van de patiënten van morgen. Door deze bezuinigingen bereiken innovatieve geneesmiddelen en behandelingen de patiënt veel later. Tijd die menig patiënt niet heeft. Innovaties in het voorkomen, opsporen en behandelen van kanker zijn cruciaal. Dat vraagt investeringen met een langetermijnvisie.”

Investering in onderwijs en wetenschap

Het kabinet schiet zichzelf in de voet met deze aangekondigde bezuiniging, waarschuwen AVL en KWF. Wetenschappers zullen hun innovatieve kennis en onderzoek, ook op het gebied van kankerbehandeling, in het buitenland voortzetten. “Het onvoorspelbare kortetermijndenken bij de voorgestelde bezuinigingen zal een neerwaartse spiraal starten waarbij we in Nederland steeds verder achterop raken ten opzichte van andere landen. Dit zal ertoe leiden dat private investeringen eerder in andere landen gedaan worden. Er zijn, zoals ook blijkt uit het recente Draghi-rapport, juist extra investeringen in onderwijs en onderzoek nodig in Nederland. Op die manier houden we namelijk getalenteerde onderzoekers in Nederland en leiden we de beste mensen op.”

Steun NFU, IKNL en NFK

Daarom sluiten nu ook de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), Universiteiten van Nederland (UNL), Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zich aan bij de eerdere oproep aan het kabinet om de plannen voor de bezuiniging terug te draaien.

Vaste Kamercommissie VWS

De vaste Kamercommissie voor VWS lijkt de oproep van KWF en AVL echter te negeren en wil de behandeling doorschuiven naar de commissie van OCW. Daarom hebben KWF, AVL, NKI, NFU, UNL, IKNL en NFK een brandbrief naar de leden van de vaste Kamercommissies VWS én OCW gestuurd. Op woensdag 23 oktober staat de begrotingsbehandeling VWS op de agenda van de Tweede Kamer. De organisaties vragen de Kamerleden om de bezuinigingsplannen terug te draaien.