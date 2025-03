Brandwondencentra Nederland maken bedden vrij na discobrand Noord-Macedonië

De drie Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam maken op dit moment bedden vrij om slachtoffers van de enorme brand vannacht in Noord-Macedonië op te vangen.

RTL Nieuws meldt dat op basis van informatie van de drie centra. Directeur Paul van Zuijlen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk gaat ervan uit dat er zo snel mogelijk slachtoffers deze kant op komen. Daarnaast wordt onderzocht of Nederlandse artsen richting Noord-Macedonië gaan.

Ernstige situaties

Hoewel de ramp ruim 2000 kilometer verderop is gebeurd, zijn de drie brandwondencentra in Nederland al de hele dag druk bezig met de brand. “Er wordt op dit moment druk overlegd of er Nederlandse artsen en verpleegkundigen die kant op moeten”, legt Van Zuijlen uit. “In ieder geval ga ik ervan uit dat er ook patiënten onze kant op komen.”

Ook Van Zuijlen weet weinig over de slachtoffers, maar gaat uit van ‘hele ernstige situaties’. “Ook omdat er al bijna zestig mensen zijn overleden. Dat zegt natuurlijk wel iets, dan moet het een enorme impact hebben, ook op de rest van de groep. Waar ik het meest van onder de indruk was, is dat ik al contact had met het crisiscentrum daar en dat zij gewoon met de handen in het haar zitten.”

Het liefst zou Van Zuijlen daarom direct op het vliegtuig stappen om te gaan helpen. “Als ik naar mijn doktershart luister wel. Alleen weet ik met mijn verstand dat dit eerst goed gecoördineerd moet worden.”