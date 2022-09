Bravis introduceert track & trace-systeem voor binnen- en buiten ziekenhuismuren

Als eerste ziekenhuis in Nederland kan het Bravis precies zien waar ‘hun’ bloedmonsters, weefsels of andere lichaamsmaterialen voor onderzoek zich bevinden. Daarvoor heeft Bravis een track & trace-systeem in gebruik genomen waarmee vervoersboxen gevolgd kunnen worden binnen en buiten het ziekenhuis.

Dat meldt Bravis op 12 september. Via een app wordt het materiaal in de gaten gehouden en afgetekend. Ook de temperatuur in de box wordt gemonitord. Als die te hoog of te laag wordt, dan gaat er een alarm af.

Kwijt

Het gaat jaarlijks om zo’n twintigduizend transporten met lichaamsmaterialen of medicijnen die worden vervoerd tussen poliklinieken, operatiekamers, medische beeldvorming, laboratoria, pathologie en apothekers. Het ziekenhuis wilde voorkomen dat boxen kwijt raken.

Tag

Bravis heeft het systeem ontwikkeld met tracking- en monitoringbedrijf Blyott. Het Vlaams/Nederlandse bedrijf had tot nu toe nog geen ervaring met track & trace buiten de ziekenhuismuren. Blyott bedacht een tag aan de binnenkant van de vervoersboxen die signalen sturen naar mobiele locators die in verbinding staan met de app.

Het systeem is een half jaar lang uitgetest. Zo’n tienduizend vervoersbewegingen zijn gemonitord. Tot nu toe is niets kwijtgeraakt.